Скандал с утопленными котятами в Сумах: стали известны обстоятельства и мотивы подружек-живодерок (видео)

Как выяснила полиция, видео расправы сняли неделю назад в селе.

В Сумах две девушки-подростка утопили в глубоком колодце котят и сняли расправу на видео. Ролик попал в соцсети. Люди сплотились и самостоятельно идентифицировали злоумышленниц.

От полиции требуют сурового наказания для девушек, но ответственности они не понесут, говорится в сюжете ТСН.

На видео, которое попало в соцсети, одна девушка изначально целует котенка, а через минуту бросает его в колодец. Ее подруга так же расправилась с другим животным. Видео, которое взорвало сотни користувачівв в соцсетях, назвали "Поцелуй смерти".

Люди сплотились, быстро идентифицировали обеих девушек и даже вытребовали из одного объяснения по телефону. Мол, родители сказали ей избавиться от этих котят, а именно их убить.

Собранные данные - фото из аккаунтов, номера телефонов, фамилии, адреса - все направили в полицию. "Это 15-летние студентки одного из учебных заведении. С одной удалось пообщаться в присутствии родителей. Дівична призналась, что это действительно она на видео и ее подруга", - говорит пресс-секретарь ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

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Зачем убили котят, девушки четко объяснить копам не смогли. Тем временем из социальных сетей волна возмущения горожан переместилась под стены заведения, где учатся девушки. С плакатами пришли сюда с полсотни волонтеров, зоозащитников и просто неравнодушных горожан.

На преподавателей сыпятся обвинения. Мол, то что произошло, и их вина. Они оправдываются, что девушки только в сентябре пришли к ним, учиться на дизайнеров. Одна – сирота. "Они пришли к нам с положительными характеристиками, абсолютно положительными. За срок обучения, а это полтора месяца, они не проявляли себя с жестокой стороны", - рассказала заместитель директора Виктория Ткаченко.

Как выяснила полиция, видео расправы сняли неделю назад в селе. Девушки приехали к тете, ее же кошек и убили. Дом женщины нынче закрыта. После инцидента крестьяне беспокоятся, в какой именно колодец бросили животных. Требуют, чтобы чистили все колодцы в селе.

Правоохранители открыли уголовное производство. Статья предусматривает до восьми лет заключения, но не для девушек. "По этой статье ответственность предусмотрена для лиц, которым исполнилось 16 лет. Обеим девушкам по 15. Поэтому максимально, что могут к ним применить, это меры воспитательного воздействия либо помещение в соответствующее учреждение", - объяснил юрист Виктор Зацепин.

Тем временем полиция нашла и человека, сняла жестокое видео. Сейчас допросят и ее, и девушку-сироту с опекуном. Пока продолжаются следственные действия, на обучение героини ролика не будут ходить. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/sumskie-studentki-utopili-v-kolodce-kotyat-pochemu-podrostki-ne-ponesut-otvetstvennosti-1428549.html