Чат-бот позволит сократить время приема заявки до 1 минуты, рассказал Терехов.

Новый чат-бот в Telegram, направленный на борьбу с наркоманией на улицах Харькова, уже начал работу. Об этом сообщил и.о. мэра города Игорь Терехов.

Бот получил название «@StopDangerBot».

«До сегодняшнего дня устное уведомление полиции о закладчиках по телефону 102 занимало от двух минут и более. Чат-бот позволит сократить время приема заявки до 1 минуты, причём информация сразу передаётся в формате мультимедиа (фото, видео, геолокации), что позволит сотрудникам полиции реагировать более оперативно и иметь четкие установки к действию», - рассказал Терехов.

Читайте такжеИ.о. мэра Харькова ответил, будут ли закрывать метро в городе из-за карантинаТаким образом, благодаря чат-боту ближайший патруль полиции сможет реагировать на информацию о передаче наркотиков оперативно, что значительно повышает шансы задержать наркоторговца на месте преступления.

«Призываю всех харьковчан пользоваться этим ботом. Ведь наркомания – это горе. А вместе мы сможем побороть эту пошесть!», - отметил Терехов.

Напомним, ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов прокомментировал передачу части рынка «Барабашово» коммунальному предприятию. По его словам, 39 гектаров рынка эксплуатируются незаконно, а торговцы часто становятся жертвами поборов со стороны владельцев «Барабашово».

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Автор: Иван Бойко