По его словам, если народные депутаты примут соответствующее законодательство, то это очень упростит процедуру.

Генеральный прокурор Андрей Костин прокомментировал возможность лишения подозреваемого в госизмене народного депутата Украины Виктора Медведчука украинского гражданства.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Относительно гражданства Медведчука, то это вопрос, который находится в компетенции президента Украины. Между тем, сейчас есть много идей относительно того, чтобы предусмотреть изменения в законы о гражданстве, которые бы давали возможность лишать гражданства тех, кто предал нашу страну", - подчеркнул Костин.

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По его словам, если народные депутаты примут соответствующее законодательство, то это очень упростит процедуру.

"Я думаю, что подавляющее большинство украинцев считают, что такие люди, как Медведчук и другие, не стоят того, чтобы оставаться гражданами Украины", - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос, не препятствует ли рассмотрению то, что Медведчука обменяли на украинских военнопленных и теперь он находится не в Украине, Костин заверил, что с этим нет никаких проблем.

"В отношении Медведчука есть одно дело, которое находится сейчас на рассмотрении в суде. По этому делу будет ходатайство о применении возможности специального судебного разбирательства - то есть судебное разбирательство в отсутствие обвиняемого. Таким образом дело продолжится", - отметил Костин.

По другому делу, по словам генпрокурора, было завершено досудебное расследование и были открыты материалы для ознакомления подозреваемым и адвокатам, и онакомление продолжится.

"И также будет ходатайство от прокурора о переходе в специальное судебное расследование, которое возможно в отсутствие подозреваемого. Все показания Медведчука по этому делу были задокументированы. На этой стадии это не мешало передать его для того, чтобы 200 наших героев были возвращены домой...", - сказал Костин.

Обмен Медведчука: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернули 215 защитников Украины.

В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Дело Медведчука

Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Медведчука.

13 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал, когда задержанного Медведчука можно лишить депутатского мандата. Он отметил, что в Конституции Украины есть семь случаев лишения лица депутатского мандата, и других не может быть".

"Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, то это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал Стефанчук.

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