Группа "Метинвест" - один из лидеров устойчивого развития в Украине, говорится в сюжете.

Украинский бизнес инвестирует в проекты устойчивого развития, среди таких компаний - и "Метинвест".

Как говорится в экспертном исследовании Европейской бизнес ассоциации (EBA), 96% опрошенных компаний учитывают цели устойчивого развития в своих стратегиях. Об этом пишет "5 канал".

Отмечается, что общие расходы компаний на устойчивое развитие в 2020 году превысили 22 млрд грн, а это на 28% больше, чем в 2019-м.

Как рассказал глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития EВА Станислав Зинченко, компании-члены комитета инвестировали в 2020 году 22 млрд грн в природоохранные средства.

Читайте такжеБюджет Мариуполя в 2021 году получил более 1 миллиарда налогов от предприятий "Метинвеста""Половина этих средств это были капитальные инвестиции, позволяющие уменьшить выбросы, уменьшить воздействие на окружающую среду", – отметил Зинченко.

Так, группа "Метинвест", одна из ведущих бюджетообразующих компаний Украины, поделилась практическими кейсами в экологической и социальной сферах.

Как подчеркнул Зинченко, предприятия группы "Метинвест" много инвестируют в местные инфраструктуры, строят и ремонтируют дороги. А сейчас, в условиях пандемии, еще и практически спасают страну с медицинским кислородом.

"Насколько я помню, более 50 тыс. км дорог за пару лет были ими отремонтированы, многие инвестируют в учебные заведения, в оборудование", – подытожил глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития EВА.

Автор: Григорий Бондарь