В комитете информационных технологий Европейской Бизнес Ассоциации, деятельность которого сфокусирована на содействии развитию ИТ сектора в Украине в соответствии с европейской практикой ведения бизнеса и защиты интересов ИТ-сообщества, назвали концепцию Дія City перспективной и привлекательной.

Так введение специального правового режима для IT-индустрии охарактеризовала менеджер IT-комитета EBA Ольга Куничак. По ее словам, сама инициатива создания такого специального режима демонстрирует понимание властью того, куда движется мировая экономика и какие ее элементы являются критически важными для будущего успеха, а это делает концепцию привлекательной и свидетельствует о позитиве. Сравнивая с действующим законодательством, можно проследить, что размер налогообложения новых «гиг-работников» значительно ниже по КЗоТ, вводится налог на выведенный капитал в размере 9%, предусматривается защита деятельности IT-отрасли от неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, условия фиксируются неизменными на период 15 лет, а также вводятся элементы английского права.

В то же время, она отмечает, что проблема неправомерных действий правоохранительных органов должна решаться не только для резидентов, но и в целом для отрасли. Более того, заявлена неизменность условий на 15 лет, хоть это и является существенным промежутком времени для бизнеса, не гарантирует мгновенных инвестиций.

"Сейчас в принципе довольно непросто привлечь инвесторов. Глобальная ситуация с пандемией создает дополнительную нестабильность, что влияет на финансовые решения» - подчеркивает Ольга Куничак.

Впрочем, по ее мнению, имея общую цель сделать все механизмы прозрачными, честными и удобными, в процессе работы над законопроєктом было действительно учтено много правок от IT-индустрии. В частности, вступление в Дія City превратилось в максимально приближенное к декларативному, сузились полномочия органа-регулятора, была убрана обязательность СРО.

Представители IT-сообщества также видят потребность в освобождении от обязательного ежегодного аудита малого бизнеса и микробизнеса, либерализации всех видов отношений со специалистами, включая ФЛП, а именно возможности взаимодействовать с ФЛП вне пределов Дія City, а также принимать решение об исключении лишения статуса резидента Дія City лишь после соответствующего судебного решения, а не по решению уполномоченного органа.

"Своевременное включение министра цифровой трансформации Михаила Федорова позволило вывести диалог между IT-сообществом и министерством на новый уровень" - отметила Ольга, добавив что такой механизм действительно может стать полезным для бизнеса.

Напомним, что на презентации специального правового режима для ИТ-индустрии Дія City министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в мире существует около 4 тысяч различных режимов, и модель Дія City создана на базе лучших мировых практик.

Специальный режим для IT-индустрии Дія City будет означать упрощение налогообложения, имплементацию элементов английского права, модернизацию системы трудоустройства и прозрачность функционирования. Таким образом у Украины есть все шансы ввести лучший режим для IT-компаний в Восточной Европе и способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Доработанный законопроект №4303 о Дія City был одобрен в первом чтении 227 депутатами 15 апреля 2021.

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Автор: Иван Бойко