Основные строительные работы уже завершены, в данный момент продолжается уборка помещений и обустройство территории.

По программе Президента «Большая стройка» в Днепре «с нуля» построили новый Олимпийский дом.

Основные строительные работы уже завершены, в данный момент продолжается уборка помещений и обустройство территории, сообщил сайт Днепропетровской облгосадминистрации.

«Олимпийский дом построили в Днепре - рядом с легкоатлетическим стадионом и ареной для игровых видов спорта. Теперь это единый ансамбль. Современное и удобное пространство для спортсменов и тренеров», - отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

На первом этаже будут расположены просторный вестибюль с гардеробной зоной, комната охраны, тренерские и раздевалки для команд. Кроме этого, на этаже будет большой конференц-зал на 162 места. Там же планируется разместить спортивную выставку. На втором этаже - офисные кабинеты для федерации футбола и Олимпийского комитета.

Для комфорта людей с инвалидностью здание оборудовано отдельными заездами и автостоянкой, пандусами и санузлами.

Акцент проекта - на энергоэффективности. Сделали вентилируемый фасад, специальную мембранную кровлю - срок ее эксплуатации более 50 лет. Система отопления регулируемая, в зависимости от температуры на улице будет меняться подача тепла. Экономия энергии в здании максимальная», - рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Ятин.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, в этом году реализация совместных инфраструктурных проектов государства и регионов переходит на новый уровень.

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Автор: Иван Бойко