На своей родине - в Молдове мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за мошенничество.

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина Молдовы, который обманул своих соотечественников на миллион долларов и находился в международном розыске в течение 5 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что 32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение. В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам лишения свободы.

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В настоящее время решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

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Автор: Светлана Макринская