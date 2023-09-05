Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

Отныне в государственном приложение "Дія" можно отправлять копию студенческого билета за несколько кликов.

Как сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram, эта функция поможет получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета, а также создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

"Студенты, ловите крутую новость! Теперь можете присылать копию студенческого за несколько кликов через "Дію", а компании и учреждения - получать копии за секунды", - говорится в сообщении.

Новые услуги "Дії" - последние новости

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил новый образовательное цифровое приложение под названием "Мечта", который был создан на базе "Дії". Пилотным проектом приложения смогут пользоваться украинские ученики, родители и учителя уже зимой.

4 сентября на портале "Дія" стали доступны еще четыре социальных пособия для семей с детьми: помощь при усыновлении ребенка – для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки; помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность; помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которая назначается на все время инвалидности; помощь на ребенка одинокой матери или отцу – для одиноких усыновителей или одиноких матерей или отцов, не состоящих в браке.

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