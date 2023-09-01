Пилотным проектом приложения смогут пользоваться украинские ученики, родители и учителя уже зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский представил новое образовательное цифровое приложение под названием "Мрия".

Об этом глава государства рассказал во время встречи в формате видеоконференции с учениками и педагогами из почти 40 учебных заведений из Украины и из-за границы. По его словам, приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Оно будет содержать библиотеку контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.

"Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, на его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас", – рассказал Зеленский.

Отмечается, что это приложение будет доступно для пользования учениками, учителями и родителями как в Украине, так и за рубежом.

"Мы начинаем этот проект со школы. Пилотный проект планируем реализовать ближе к декабрю, чтобы каждая деталь работала. В следующем году мы переводим "Мрию" на всю нашу школьную систему. И тогда же хотим добавить к "Мрие" детские сады и помощь родителям, воспитателям. Потом другие уровни образования", - сказал президент.

Обучение в школах Украины

Сегодня, 1 сентября, начался новый учебный год 2023/2024. Формы обучения в образовательных учреждениях определяют областные военные администрации на местах с учетом ситуации безопасности.

Министерство образования и науки Украины подготовило ряд рекомендаций, чтобы педагоги и ученики смогли комфортно и начать учебный год. Они призваны помочь правильно и легко организовать образовательный процесс в учреждениях различных звеньев: дошкольное, среднее, внешкольное образование и при различных формах обучения: дистанционная, смешанная, очная

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что по состоянию на 1 сентября этого года почти 16% школ до сих пор не оборудованы укрытиями хранилищами для безопасного учебного процесса.

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