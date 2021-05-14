Случаи не связаны между собой, но причина одинакова - употребление непотрошеной вяленой рыбы.

В Черниговской области от ботулизма умерли 38-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Читайте такжеВ Одессе мужчина заболел ботулизмом из-за консервированной скумбрииКак сообщили в Государственном учреждении "Черниговский лабораторный центр Минздрава Украины", причиной смерти 38-летней женщины, произошедшей вчера, был ботулизм.

"Женщина из Коропского района заболела после употребления рыбы вяленой непотрошеной собственного приготовления. Этот случай заболевания подтвержден лабораторно, лечилась она в областной больнице», - говорится в сообщении.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, сегодня в городской больнице №2 умер 48-летний местный житель.

По информации медиков, мужчина пожаловался на плохое самочувствие вчера в обед, вечером был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию, ему вводили необходимые препараты, однако утром он умер. Накануне он употреблял рыбу, приобретенную на рынке. Этот случай не подтвержден лабораторно, но пациент имел клиническую картину ботулизма.

Медики указывают, что в прошлом году в области не было случаев ботулизма, а в этом году за последний месяц зафиксировано 8 случаев. Врачи обращаются к местным жителям с просьбой не употреблять вяленую рыбу, потому что в регионе осталась одна доза ботулинического антитоксина.

«Мы использовали весь свой запас – 3 дозы, и это при том, что несколько доз передала нашим больным Запорожская область», - прокомментировала врач городской больницы №2.

По ее информации, стоимость одной дозы ботулинического антитоксина производства Канады составляет 108 тыс. грн.

"Дозы распределяются между областями. В настоящее время жители Черниговской области не защищены от ботулизма. Мы бьем во все колокола, пишем письма, нас будто бы слышат, но антитоксина нет", - добавила собеседница УНИАН.

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Автор: Ирина Синельник