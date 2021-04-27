Колонна пройдет от Соборной площади в парк Шевченко.

Проукраинские активисты в день годовщины массовых беспорядков 2014 года планируют в центре Одессы провести марш.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявили представители ряда патриотических организаций.

Планируется, что Марш защитников Одессы начнется в полдень на Соборной площади и завершится в центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. По этому маршруту 2 мая 2014 года планировали пройти проукраинские активисты маршем «За единство Украины», но не смогли, так как им помешали представители антимайдана, что привело к массовым беспорядкам и гибели почти 50 человек.

Как отметил сегодня на брифинге координатор группы «Информационное сопротивление-ЮГ» Сергей Братчук, в настоящее время Российская Федерация продолжает агрессию в отношении Украины. Поэтому патриотические организации решили объединить усилия и во вторник подписали меморандум о взаимодействие и координации.

По его словам, в Одесском регионе проживают порядка 15 тыс. ветеранов АТО (ООС), и в настоящее время инициаторы акции налаживают коммуникацию, восстанавливают сотрудничество с другими патриотическими организациями.

Как отметили участники брифинга, Одесса – это Украина, патриоты готовы в любой момент стать на ее защиту, как против внешних, так и внутренних врагов.

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Представитель Одесской области в Совете ветеранов Украины, руководитель организации Veterans Hub Odesa Александр Голопотелюк заявил, что колонну, которой пройдут сотни людей – активисты, ветераны, будут сопровождать правоохранители. Власть и полицию уведомят о ее передвижении.

В брифинге приняли участие также представители общественных организаций «Национальное сопротивление», «Автомайдан Одеса», а также – местного подразделения «Национального корпуса».

Как заявили в «Национальном корпусе», 2 мая 2014 одесситы сказали твердое «нет» установлению в городе «русского мира».

«Тогда Одесса заставила пророссийские силы отступить вместе с наемниками из РФ и Приднестровья. Именно в этот день 7 лет назад одесситы защитили свой город. Поэтому приглашаем отметить это событие вместе с нами на Марше защитников Одессы», - подчеркнули в организации.

Предполагается, что в марш пройдет без политических знамен, а исключительно под флагами Украины.

Что произошло 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш «За единство Украины». Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди. Всего из-за пожара (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.

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Автор: Лариса Козовая