Вече приурочено к 8-й годовщине завершения Революции достоинства и чествованию памяти погибших участников Майдана.

На Майдане Независимости собирается вече "Майдан: память и справедливость".

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане установлена сцена и экран. С экрана показывают документальное видео времен Революции достоинства.

Собралось несколько сотен человек, часть из них стоят возле сцены, а часть – на Аллее Героев Небесной Сотни, они пришли возложить цветы к стеле памяти погибших на Майдане.

Основным лейтмотивом во время вече "Майдан: память и справедливость" было то, что борьба после завершения Революции достоинства продолжается до сих пор. И сегодня это борьба с российским оккупантом: военная борьба на востоке Украины и политическая – на международной арене.

Памятные мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной Сотни, завершились молебном за упокой души погибших майдановцев и тех, кто погиб в российско-украинской войне. Молебен отслужили священники и военные капелланы.

В завершение памятных мероприятий были зажжены "Лучи достоинства"

День Героев Небесной сотни

20 февраля в Украине согласно указу президента от 11 февраля 2015 года отмечают День Героев Небесной сотни.

В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч людей.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.

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