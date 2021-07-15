Оргкомитет просит всех участников Марша равенства соблюдать карантинные ограничения и вакцинироваться от коронавируса.

После фактической отмены прошлогоднего киевского Марша равенства в этом году ЛГБТ-мероприятие все же состоится и пройдет 19 сентября.

Об этом сообщил на Facebook-странице оргкомитета "КиевПрайда".

Марш пройдет в последний день национального Месяца гордости, который в этом году отмечается с 21 августа по 19 сентября. Точные время и место мероприятия еще не были обозначены.

"Главная тематика нынешнего КиевПрайда - безопасность. Мы решительно, громко и сообща требуем введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, нам нужна имплементация законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные криминальные действия", - призвали организаторы марша.

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В "КиевПрайде" анонсировали Манифест требований Марша равенства, главными пунктами которого станут реформы, изменения, безопасность и свобода для граждан.

Всего ожидается присутствие около 10 тысяч человек. Всех участников призвали соблюдать карантинные требования и до конца лета провакцинироваться от коронавируса.

Это будет уже не первая акция украинского ЛГБТ-сообщества за последнее время - в мае на Почтовой площади в Киеве прошла акция в поддержку трансгендеров.

А вот в Запорожье первый ЛГБТ-прайд состоялся только в прошлом году.

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Автор: Станислав Кожемякин