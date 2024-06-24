В Минобразования хотят создать механизм для отсеивания тех, кого наука на самом деле не интересует.

В этом году в Украине зарегистрировалось аномальное количество лиц, которые планируют поступать на магистратуру и аспирантуру - 200 тысяч. Более половины тех, кто поступил на аспирантуру в предыдущие два года, составляли мужчины старше 30 лет. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные "Украинской правде" заместителем министра образования и науки Михаилом Винницким.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения доля мужчин старше 25 лет, поступивших на дневную/заочную/вечернюю форму обучения на бюджет или по контракту в аспирантуре, не превышала 33%. С 2022 года ситуация кардинально изменилась - их количество увеличилось в 6,5 раз, поскольку обучение на аспирантуре остается вполне законным основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Так, в 2022-м среди поступивших в аспирантуру 65% составляли мужчины старше 30 лет. В 2023 году среди новоиспеченных аспирантов мужчин старше 30-ти лет было уже 72%.

Видео дня

В этом году заявки на поступление в магистратуру и аспирантуру подали уже 200 тысяч человек, но в министерстве образования и науки говорят, что увеличивать количество мест в университетах не планируют. Заместитель министра Михаил Винницкий говорит, что власть работает над механизмом, который сможет "отфильтровать реальных ученых" от тех, кто поступает на аспирантуру с другой целью.

Мобилизация в Украине: что касается студентов

Как писал УНИАН, согласно действующему закону о мобилизации, студенты вузов и заведений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть призваны на военную службу. В некоторых случаях для студентов-мужчин даже возможен выезд за границу, если они:

не подлежат призыву по мобилизации;

в возрасте от 18 до 22 лет;

оформляют академическую стабильность сроком на один семестр;

получают степень бакалавра любой специальности, или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Также мы рассказывали, что на Волыни вузы будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов. Такие договоренности достигли, чтобы исключить получение отсрочки лицами, которые не выполнили условия для зачисления.

Вас также могут заинтересовать новости: