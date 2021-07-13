12 стажеров старшего возраста будут практиковаться в 11 различных отделах группы 1+1 media.

12 июля в 1+1 media начался второй сезон "элегантной стажировки"* – программы, рассчитанной на кандидатов старшего возраста. Отбор заявок длился более месяца и за это время командой проекта #забутипровік было рассмотрено более 1000 резюме. В финал попали 12 стажеров, которые заняли позиции редактора сайта ТСН.юа, техника-администратора пресцентра УНИАН, PR-специалиста группы 1+1 media и телеканала 2+2, администратора 1+1 media school, редактора 1+1 Production, секретаря ресепшн, инспекторов по кадрам, режиссер монтажа телеканала ТЕТ, специалиста по закупкам, SMM-менеджера в компании Viasat.

"Мы были поражены активностью, которую проявили кандидаты. Если сравнивать с кампанией 2019 года, когда мы стартовали, то в этом году большинство резюме, которые нам поступали - были целевыми. Соответственно, из-за этого конкуренция стала намного больше и кое-где на одно место мы финально рассматривали по 5 претендентов. Уверена, что те, кто дошли до финала, используют время в 1+1 media с пользой и докажут миллионам: время #забутипровік, ведь отметки в паспорте – совсем не то, на что стоит обращать внимание", - прокомментировала Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media.

Стажеры в течение двух месяцев и 20 часов в неделю будут работать в компании, будут вовлечены в корпоративную жизнь 1+1 media, посещать лекции и мастер-классы. Кроме этого, каждый из них будет получать специальную стипендию и дополнительные подарки от компаний-партнеров.

Сюжет о первом дне стажеров в 1+1 media доступен по этой ссылке.

Напомним, #забутипровік – масштабная социальная кампания по противодействию эйджизму в отношении людей старшего возраста, инициированная 1+1 media в мае 2019 года. Основой для ее старта стали исследования, которые свидетельствуют, что в Украине укоренились стереотипы, вроде бы люди зрелого возраста не могут быть креативными, осваивать новые профессии или начинать изучать что-то новое. Они потеряли веру в себя, чувствуют себя ненужными обществу и не берутся за реализацию собственных идей. Цель проекта - уничтожить эти мифы и вдохновить украинцев двигаться дальше.

*Люди элегантного возраста – именно такой термин группа 1+1 media рекомендует использовать в коммуникациях, в том числе делая это на государственном уровне.

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Автор: Иван Божко