Огромное количество ДТП спровоцировали многокилометровые пробки.

Сегодня утром в Киеве из-за огромного количества ДТП остановились главные "артерии" города.

Пробки наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

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Из-за ДТП практически остановилось движение на ул, Иорданской, проспекте Героев Сталинграда и на пересечении Богатырской и пр. Бандеры. Такая же ситуация на ул. Автозаводской и Ярослава Ивашкевича.

Из-за трех ДТП начала образовываться пробка на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского.

Многокилометровая пробка растянулась от Индустриального моста по ул. Вадима Гетьмана, ул. Довженко, ул. Елены Телиги аж до перекрестка с ул. Ольжича. В обратном направлении трудности с трафиком наблюдаются на отрезке от перекрестка ул. Телиги - ул. Кирилловская до с.м. "Дорогожичи".

На пр. Победы движение затруднено в сторону центра. Красным цветом обозначены ул. Жилянская, Набережно-Крещатицкая, бул. Леси Украинки в сторону центра. На пр. Любомира Гузара пробки образовались в обе стороны из-за ДТП.

Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого и Крюковщины.

Голосеевский проспект остановился в обоих направлениях на участке от ул. Жуковского до с.м. "Демеевская".

Ситуация на мостах

Серьезно осложнено движение по Северному мосту в сторону Правого берега. На въезде на мост Патона также образовалась пробка в сторону Правого берега. Аналогичная ситуация на Южном мосту.

Пробки на Левом берегу

На проспекте Романа Шухевича перед въездом на Северный мост образовласбь пробка.

Трудности с трафиком есть на пр. Освободителей и ул. Миропольской в сторону Броварского проспекта. Сам же Броварской проспект остановился от с.м. "Черниговская" до с.м. "Дарница".

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Автор: Екатерина Лиманская