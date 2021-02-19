Сегодня утром в Киеве из-за огромного количества ДТП остановились главные "артерии" города.
Пробки наблюдаются во всех районах столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google-карт.
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Из-за ДТП практически остановилось движение на ул, Иорданской, проспекте Героев Сталинграда и на пересечении Богатырской и пр. Бандеры. Такая же ситуация на ул. Автозаводской и Ярослава Ивашкевича.
Из-за трех ДТП начала образовываться пробка на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского.
Многокилометровая пробка растянулась от Индустриального моста по ул. Вадима Гетьмана, ул. Довженко, ул. Елены Телиги аж до перекрестка с ул. Ольжича. В обратном направлении трудности с трафиком наблюдаются на отрезке от перекрестка ул. Телиги - ул. Кирилловская до с.м. "Дорогожичи".
На пр. Победы движение затруднено в сторону центра. Красным цветом обозначены ул. Жилянская, Набережно-Крещатицкая, бул. Леси Украинки в сторону центра. На пр. Любомира Гузара пробки образовались в обе стороны из-за ДТП.
Традиционно пробки образовались на въездах в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого и Крюковщины.
Голосеевский проспект остановился в обоих направлениях на участке от ул. Жуковского до с.м. "Демеевская".
Ситуация на мостах
Серьезно осложнено движение по Северному мосту в сторону Правого берега. На въезде на мост Патона также образовалась пробка в сторону Правого берега. Аналогичная ситуация на Южном мосту.
Пробки на Левом берегу
На проспекте Романа Шухевича перед въездом на Северный мост образовласбь пробка.
Трудности с трафиком есть на пр. Освободителей и ул. Миропольской в сторону Броварского проспекта. Сам же Броварской проспект остановился от с.м. "Черниговская" до с.м. "Дарница".
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