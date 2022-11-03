Впервые на главной сцене Web Summit непобедимый украинский чемпион по боксу Александр Усик и лидер рынка индустрии развлечений в Восточной Европе бренд Parimatch делились успешным опытом.

В Лиссабоне со сцены Web Summit 2022 громко звучит украинский язык. Аудитория встречает одобрительными аплодисментами месседж украинского боксера и СЕО бренда с украинскими корнями: каждый украинец, будь-то военный, волонтер, представитель бизнеса или спортсмен, вносит свой весомый вклад в свободу страны и прилагает усилия ради общей победы над врагом.

В Лиссабоне стартовал Web Summit 2022, крупнейшая технологическая конференция мира. В приветственной речи первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к глобальной ИТ-коммьюнити с призывом создавать технологии, которые спасают жизни и помогают восстанавливать страну уже сейчас. Тема борьбы за свободу и независимость Украины нашла продолжение во время дискуссии "Борцы за свободу: стратегия нокаутирующих ударов".

Впервые на главной сцене Web Summit непобедимый украинский чемпион по боксу Александр Усик и лидер рынка индустрии развлечений в Восточной Европе бренд Parimatch делились успешным опытом, как действовать в кризисные времена - будь то в спорте или в бизнесе.

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"С 10 октября Украина страдает от ежедневных массированных обстрелов. Это привело к выключению жизненно необходимых ресурсов: света, воды, тепла. Но, несмотря на обстоятельства, украинский народ и является светом, который сияет на весь мир. И я, как амбассадор United24, амбассадор ответственной игры Parimatch, украинский спортсмен, считаю нужным рассказывать миру, что происходит в моей стране. Я остаюсь верным своим ценностям, я нахожу радость в моей семье, детях, чтобы продолжать борьбу: как на ринге, так в важнейшем сражении за свободу страны. Все получается в жизни, когда не останавливаешься и продолжаешь бороться", — провозгласил Александр Усик во время речи в Лиссабоне.

"Мы — участники истории, и мы уже адаптировались, учимся, и наш опыт развития во время турбулентности может стать полезным любому предпринимателю в любой стране. "Быть украинцем" - это новая концепция для бизнеса, которая сосредоточена на преодолении проблем и возможности оставаться сильным, как бы тяжело это ни было; быстрым — делать сейчас и до конца, ведь неизвестно, что случится дальше; объединяться, действовать и доверять. Ценности украинцев и жажда победы формируют единый важнейший принцип доверия, в котором царит желто-голубой дух свободы", — заявила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine, во время мастер класса "рост и развитие несмотря на войну".

В этом году Web Summit стал идеальной платформой для распространения информации об Украине. По предварительному расчету, в 2022 году собралось 70 000 человек и компаний, 900 спикеров из 160 стран для переосмысления индустрии технологий. Глобальное место встречи для самых революционных и смелых технологических компаний мира, таких как Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft и другие.