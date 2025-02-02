Легендарный капитан КВН навсегда вписал свое имя в историю Одессы.

Умер один из основателей одесской Юморины, художественный руководитель юмористической команды "Джентльмен-шоу" Валерий Хаит.

Об этом сообщили во Всемирном клубе одесситов. Отмечается, что Хаит отошел в вечность в субботу, 1 февраля 2025 года.

"С грустью сообщаем о смерти Валерия Исааковича Хаита... Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы", – говорится в сообщении.

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Хаиту было 85 лет. Отмечается, что о времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.

Чем запомнился Валерий Хаит

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года. Он журналист, поэт, прозаик, редактор, сатирик, телеведущий. В 1966 – 1970 годах был капитаном сборной команды КВН Одессы "Одесские трубочисты". Кроме того, Хаит был художественным руководителем команд "Деловые люди" и "Первая команда одесских джентльменов".

Валерий Хаит является соавтором идеи и одним из организаторов одесских Юморин, в течение 1986-1990 годов был художественным руководителем юмористической команды "Джентльмен-шоу". Также он является основателем Клуба одесских джентльменов, вице-президентом Всемирного клуба одесситов, главным редактором одесского юмористического журнала "Фонтан".

Хаит является лауреатом премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание", автором лирических стихов и прозы – томов эссе и воспоминаний "Книга читателя", а также юмористических сборников. Составитель тома "Большой фонтан одесского юмора" и др.

Отметим, что год назад, 21 января 2024 года, умер старший сын сатирика Валерия Хаита – писатель-сатирик, участник проекта "Голые и смешные" Евгений Хаит.

Народный артист Украины Олег Филимонов тогда заявил, что ушел из жизни его друг, человек, с которым он работал с 1986 года. Сердце писателя остановилось, хотя на него он никогда не жаловался. Известие о его смерти шокировало людей. Пользователи соцсетей писали, что он был оптимистом, интеллигентом с тонким чувством юмора, веселым, остроумным. Похоронили Евгения на Новогородском кладбище в Одессе.

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