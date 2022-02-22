Дзюба был одним из соучредителей "Народного руха Украины".

Умер литературовед, диссидент и Герой Украины Иван Дзюба.

Об этом Радио Свобода сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, и все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

"Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много - потому что это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слов Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду", – отметил Жулинский.

Где и когда состоится прощание пока неизвестно.

Он вспомнил о том, как Дзюба в свое время был отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни много лет, но все же не оставил творчество.

Кто такой Иван Дзюба

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко. В 1973 году приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован".

Автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ - книга "Черный романтик: Сергей Жадан". Один из основателей "Народного руха Украины" и участник инициативной группы "Первого декабря".