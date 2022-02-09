Режиссер умер на 88-м году жизни.

В Одессе умер известный украинский кинематографист Геннадий Тарасуль.

Об этом заявили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины.

Отмечается, что Тарасуль умер 8 февраля на 88-м году жизни.

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - "Легенда Одесской киностудии", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Луцке скончался известный скульптор и автор местного "Дома с химерами" (видео)В социальных сетях многие выражают соболезнования в связи с кончиной Тарасуля.

Сценарист, режиссер, актер, литератор Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года. Окончил Одесский политехнический институт.

Дебютом Тарасуля в качестве второго режиссера стала работа с Кирой Муратовой над фильмом "Короткие встречи". Также был вторым режиссером в фильмах: "Случай из следственной практики", "Длинные провода", "Фантазии Веснухина", "Тепло родного дома", "Действуй по обстоятельствам!.." и т. д.

Написал сценарии к ряду кинокартин, в числе которых "Соответствующая мера", "Долгая память", "Мгновение любви".

Сыграл ряд эпизодов в картинах Муратовой: "Настройщик", "Мелодия для катеринки".

Автор романа "Риск", повестей "Стоянка не предусмотрена", "Сквозь осенние облака", "Мгновение жизни", пьесы "Авария".

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