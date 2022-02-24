Компания продолжает эвакуацию граждан.

"Укрзализныця" эвакуировала из Донецкой и Луганской областей 7615 украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Цифры эвакуированных УЗ: Мариуполь - 1724, Попасная - 362, Бахмут - 280, Лисичанск - 2534, Константиновка - 1908, Авдеевка - 228, Покровск - 579. Всего с 13 часов эвакуированы 7615 лиц", - говорится в сообщении.

Накануне "УЗ" сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов у линии соприкосновения. В частности, там сообщили, что будут осуществлять эвакуацию из Луганской области (два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного), Донецкой области (два поезда из Краматорска, два - из Мариуполя, один - из Константиновки), Одесской области (один эвакуационный рейс будет отправлен из Одессы).