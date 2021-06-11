Марка будет выпущена тиражом 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

Сегодня Укрпочта вводит в обращение почтовую марку UEFA EURO 2020, которая приурочена к проведению Чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса был отсрочен на год.

Как отмечается в сообщении Укрпочты, марка будет выпущена тиражом 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн). "На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне", - говорится в сообщении.

Ее можно купить онлайн или в отделениях Укрпочты.

Читайте такжеСкандал с формой: УЕФА должна принимать решения без всякого политического влияния или вмешательства – ОППеред этим Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионата мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Евро 2020

Евро 2020 начинается 11 июня и завершится 11 июля. Матчи проведут в 11 европейских городах, а финал состоится в Лиссабоне.

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Автор: Ирина Погорелая