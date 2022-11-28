83% средств, или 5,6 миллиардов гривен, украинцы прислали на счет ВСУ.

В дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы почти вдвое больше поддерживали ВСУ, сообщает Opendatabot.

"Только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны: United24, "Повернись живим" и Фонд Притулы – составили полтора миллиарда гривен", – сообщили в Opendatabot.

Наибольшие сборы зафиксированы на платформе United24. За пол года работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 миллиарда гривен.

Видео дня

83% средств, или 5,6 миллиардов гривен, украинцы прислали на счет ВСУ. На счет медицинской помощи поступило 745 миллионов гривен – это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится лишь 429 миллионов гривен, или 6% от суммы поступлений.

Напомним, что фонд "Повернись живим" купил разведкомплекс для ВСУ.

Масштабные террористические обстрелы России по Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. различных ракет. В это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Последний из таких ракетных ударов состоялся 23 ноября. В этот день по Украине Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена. В этот день российские ракеты поразили энергетическую систему страны, вызвав блэкаут. Только к концу прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности оставался на уровне 20%.