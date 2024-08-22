Гаджиеву инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Печерский суд Киева перенес рассмотрение дела россиянина Магомеда Гаджиева, сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

По словам прокурора, причиной переноса стало то, что на заседание не явились ни сам обвиняемый, ни его защитник. Следующее заседание запланировано на 18 сентября. В случае дальнейшего игнорирования судебных заседаний обвиняемым и его защитой, дело будет рассмотрено по существу и без их присутствия.

Ранее УНИАН обращался с официальным запросом о ходе расследования дела Гаджиева в Офис Генерального прокурора. Активно пытались ускорить процесс передачи дела в суд и депутаты Верховной Рады Украины.

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Накануне факт первого судебного заседания прокомментировал депутат ВРУ Алексей Гончаренко, который вместе с другими депутатами ВР обращался к руководителям Европейского Союза и Министерства юстиции США с требованием наложить санкции на Магомеда Гаджиева, который сейчас не оставляет намерений "легализоваться" в Европе и Америке.

"Печерский суд начинает рассмотрение дела против экс-депутата от путинской партии Магомеда Гаджиева. После стольких моих обращений и борьбы за это, - наконец, есть результат! Эту сволочь обвиняют в посягательстве на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и голосовании за аннексию Россией украинского Крыма. Теперь начинается суд!", - написал Алексей Гончаренко в своем Телеграме.

Что известно о Магомеде Гаджиеве?

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Владимира Путина в течение четырех созывов. За это время он успел поддержать ряд антиукраинских законов. В частности - в 2014-м году Гаджиев проголосовал за аннексию украинского Крыма.

Кроме того, по данным СМИ, Гаджиев был привлечен к финансированию террористов так называемых "ЛДНР". В частности, он получал награды из рук главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Также, правоохранители "поймали" Гаджиева на финансировании подразделений дагестанцев в составе армии РФ, которые участвовали в оккупации Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В марте 2023 года группа депутатов украинского парламента обратилась в Палату представителей США и Европейскую комиссию с просьбой наложить санкции США и ЕС на российского миллиардера Магомеда Гаджиева. В Украине он стал "подсанкционным" в мае 2018-го.

15 декабря 2023 года ГБР объявило о подозрении российскому олигарху. Ему инкриминируют часть 1 статьи 110 Уголовного Кодекса - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы, а также публичные призывы к совершению таких действий.

Параллельно в РФ Гаджиева подозревают в организации убийства известного общественного и религиозного деятеля Дагестана, ректора Института теологии и международных отношений, вице-президента Северокавказского центра исламского образования и науки, муфтия Максуда Садикова, которое произошло еще в 2011 году. Однако, из-за депутатской неприкосновенности и близких связей с силовыми структурами РФ, дело против Гаджиева до сих пор не попало в суд.

УНИАН будет продолжать следить за ходом судебного рассмотрения уголовного дела против Магомеда Гаджиева и других российских политиков, которых украинское правосудие подозревает в преступлениях против Украины. За все злодеяния россиян в Украине виновные понесут надлежащее наказание, где бы они ни прятались.