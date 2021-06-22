Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки.

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало воздушным силам ВСУ истребитель МиГ-29МУ1 прошедший на заводе капремонт и модернизацию.

Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома». Отмечается, что самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.

Специалисты завода провели модернизацию систем и оборудования и продлили ресурсные показатели истребителя. В частности, самолет получил новую авионику и капитально отремонтированные двигатели.

Истребитель теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. За это отвечает интегрированный в бортовое радиоэлектронное оборудование приемник системы спутниковой навигации.

Читайте такжеВ Черном море потерпел крушение болгарский истребитель

Кроме того, была произведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Наконец расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

МиГ-29: справка

В 80 годах ХХ века Миг-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР. Сейчас состоит на вооружении многих стран мира.

Украина сейчас имеет на вооружении несколько десятков подобных самолетов, которые модернизирует до версии МиГ-29МУ1.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров