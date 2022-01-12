Мало кто задумывается, что кроме "соблазнительных" зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже.

Украинцев, желающих выехать за границу в поисках лучшей жизни, ежегодно становится больше, впрочем, мало кто из них задумывается, что, кроме "соблазнительных" зарплат, стоимость жизни на чужбине также дороже.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"В странах Евросоюза цены вдвое выше – на питание, на бытовую химию, на те же услуги красоты. Несколько месяцев я жила в Польше и могу сказать, что это просто невыгодно. У меня есть знакомый, который работал в Польше год, работал абсолютно легально, но был изнурительный график – по 12 часов, один выходной в неделю и плюс ему не заплатили за последний месяц. Даже страшно предположить, что может быть, если устроиться нелегально", – рассказала киевлянка Анастасия Яременко.

В то же время заробитчанин Андрей Зеланс добавил, что на обещания высоких зарплат за рубежом также обольщаться не стоит: как правило, на них могут рассчитывать только те, кто работает на вредной работе или является высококвалифицированным специалистом.

Эксперты в свою очередь отмечают, что в настоящее время уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине вполне конкурирует с обещанным вознаграждением за рубежом.