В Европе предлагают вернуть в Украину беженцев, которые не работают и не платят налоги, - Зеленский

В то же время, некоторые европейские страны не против того, чтобы в них остались те украинцы, которые имеют работу и платят налоги.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Европе некоторые чиновники предлагают возвращать в Украину беженцев, которые не работают и не платят налоги. Об этом глава государства сказал в эфире марафона "Единые новости".

Президент отметил, что в некоторых европейских странах говорят Украине, чтобы она забрала назад тех украинских граждан, которые не работают и не платят налоги.

"А вот те украинцы, которые там не работают, они говорят - вы их заберите. Я говорю: а как забрать?", - отметил Зеленский.

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При этом, глава государства говорит европейским партнерам, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Президент отмечает, что если Украина получит усиление для ПВО, то он готов обратиться к украинцам в европейских странах, чтобы они все вернулись в Украину.

"Я же буду возвращать всех, а не тех, кто у вас не работает. Мы же говорим обо всех. А они говорят: нет, те что у нас работают, пусть работают. А эта часть пусть возвращается", - сообщил Зеленский.

По его словам, европейские страны не беспокоятся, поддерживать ли тех украинцев, которые работают, потому что они платят налоги. А на тех украинцев, которые не работают, европейским странам приходится тратить деньги.

"Вот такое отношение есть у некоторых лидеров... Это отношение некоторых их чиновников. Не отношение людей. Почему они публично об этом и не говорят, потому что знают, что люди могут отреагировать в их обществе - как это, не помогать Украине? Как это так можно, у них война - мы их поддерживаем, Украину", - сказал Зеленский.

При этом, говоря о путях возвращения украинцев домой, глава государства считает, что есть варианты, которые точно сработают.

"Прежде всего, большое количество людей хочет вернуться. Это сработает безусловно. Есть люди, которые говорят о безопасности. Как только закончится та или иная стадия этой войны, полностью война или горячая стадия войны, или ракеты не будут летать - я уверен, что большая часть людей начнет возвращаться", - сказал Зеленький.

В то же время, по его словам, если не будет военного положения, Украина будет тратить средства на восстановление государства. "Зальется большая масса денег, разных. Из бизнеса. Российские замороженные активы", - добавил президент.

Он отметил, что сейчас в бюджете на сектор безопасности и обороны выделяется 1 триллион 400 миллиардов гривен. "Процент от этих денег пойдет на восстановление, очень быстро, сразу", - сказал Зеленский.

Глава государства убежден, что люди приедут в Украину для получения работы. Также есть наработанные программы для мирного времени.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе продолжает увеличиваться количество украинцев, которые выехали из своей страны из-за войны и получили статус временной защиты. В сентябре этот показатель увеличился на 33 000 человек. Всего в ЕС зарегистрировано 4,19 млн украинцев со статусом временной защиты. Наибольший прирост наблюдается в Германии. В эту страну в сентябре прибыли 7005 украинцев.

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