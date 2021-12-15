Адвокатура в Украине создавалась на базе законодательства, которое было разработано с учетом рекомендаций европейских структур, что дало ей возможность стать наиболее стабильным институтом в системе правосудия.

Об этом сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова на заседании САУ, пишут "Украинские новости".

"Наш профильный закон позволил построить адвокатуру по европейским стандартам в связи с тем, что он принимался с учетом выводов "Венецианской комиссии"... Адвокатура сегодня – наиболее стабильный институт в системе правосудия Украины", - подчеркнула она.

Лидия Изовитова добавила, что за эти 9 лет с момента создания НААУ было сделано все необходимое, чтобы адвокатское самоуправление было независимым от государства, авторитетным и профессиональным.

"Благодаря европейским стандартам Национальная ассоциация адвокатов Украины устанавливает равноправные отношения с национальными адвокатуроами других стран, крупнейшими профессиональными организациями адвокатов", - подчеркнула она.

В качестве примера такого сотрудничества глава САУ привела участие делегации НААУ в конференции "ЕС и Восточное партнерство" в Гааге (Нидерланды), которая была организована фондом LINKS Europe в сотрудничестве с городским управлением Гаагу и при поддержке TheHagueHumanityHub, во время которой обсуждалась ситуация с верховенством права в Украине.

"Мы говорили о том, что независимая самоуправляемая адвокатура способна оказывать профессиональную помощь, защитить права и интересы граждан", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Автор: Иван Бойко