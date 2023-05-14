Ранее девушка стала причиной громкого скандала из-за своей любви в российским исполнителям. В свое оправдание она попыталась "перевести стрелки" на Верку Сердючку.

Украинка нелепо оправдалась за свою любовь к творчеству группы "Руки вверх": 10 мая вместе с подругами она сотрясла Одессу громкими танцами под песни российских артистов в своем заведении.

Тогда девушку не смутил тот факт, что накануне 9 мая город в очередной раз стал целью ракетного удара армии РФ. Однако звуки "российского творчества" не понравились прохожим. Замечание сделала группы парней, случился скандал.

Спустя несколько дней украинка записала ролик-извинение, в котором призналась, что не знала, кого можно слушать, а кого нет. В видео она говорит на украинском языке.

Видео дня

"Сразу хочу сказать, что я никогда не поддерживала российскую агрессию, никогда не занималась российской пропагандой и всегда была "за" Украину", - сказала она.

Однако уже спустя несколько фраз украинка отметилась "нелепым оправданием".

"Наше заведение было закрыто и включали мы свою музыку. Я ввела в YouTube плей-лист веселых песен для дня рождения и там включались песни Верки Сердючки. Пока отдыхали мои знакомые, я занималась своими делами, далее пошли песни "Руки вверх", которые вы слышали на видео, "18 мне уже" звучала", - рассказала одесситка.

Она уточнила, что вопреки сообщениям СМИ, ей никто не сделал замечание, иначе бы компания сразу бы выключила музыку: "Но парни просто проходили мимо и снимали, я не обратила внимание на то, что играет и кто играет. Я не знала, что группа "Руки вверх" занимается поддержкой Путина", - указала она.

По словам украинки, было бы лучше, если бы в Украине создали списки исполнителей, которых можно слушать.

В Одессе случился скандал из-за музыки группы "Руки вверх"

Напомним, что громкий скандал из-за пропутинской группы "Руки вверх" случился в одном из дворов заведения Одессы. В сети появилось видео, где пара мужчин делает девушкам замечание, отмечая, что на одесских улицах не должно популяризироваться такое "г*вно".

В ответ хозяйка заведения, которая записала нелепое извинение, отметилась хамством и указала, что жители Одессы не имеют права ей ничего "предъявлять".

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