В сложную ситуацию попал Иван Лазарев - житель города Болград Одесской области.

Житель Одесской области не может самостоятельно добраться до аэропорта Кабула (Афганистан) и нуждается в помощи.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Вадим Шкаровский.

По его словам, в сложную ситуацию попал Иван Лазарев - житель города Болград Одесской области.

"Ситуация, которая сейчас происходит в Афганистане – это ад, в котором находятся никем не защищенные украинцы. Ко мне обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, муж которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону. И таких семей тысячи", - написал Шкарівський.

Он утверждает, что украинцы просят об эвакуации, а МИД и посольство Украины в Таджикистане отмалчиваются.

"Это их прямые обязанности - беспокоиться о жителях своей страны! Я призываю все органы государственной власти принять все необходимые меры для эвакуации своего народа из зоны военных действий!",- написал заместитель председателя облсовета.

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Ситуация в Афганистане

После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул.

Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим - направлялся в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.

Автор: Лариса Козовая