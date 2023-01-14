Первые несколько месяцев полномасштабного вторжения мужчина служил в полку спецназначения Нацполиции, а затем перешел в ряды ВСУ.

Ивано-франковца Стаса Чечко полномасштабная война застала в иностранной армии. Не колеблясь, он бросил все и приехал домой. Как говорится в сюжете ТСН, французское гражданство и безоблачное будущее у него были почти в кармане.

Чечко реализовал свою мечту - служил во французском легионе, за почти 8 лет службы в армии элитных бойцов дослужился до офицера. За участие в военных операциях получил шесть наград. Но 23-го февраля все изменилось: легионеры были на учениях, когда получили приказ немедленно возвращаться в казармы. Тогда они не поняли, что произошло.

А утром 24-го февраля Стаса разбудил звонок из обстрелянного Ивано-Франковска с сообщением о начале полномасштабной войны. Он не колебался ни минуты, вместе с товарищем, тоже украинцем, они написали рапорты с просьбой прекратить контракты. Но им отказали, поэтому Чечко решил стать дезертиром. Во Франции ему грозит за это до 5 лет заключения, однако мужчину это не остановило.

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Первые несколько месяцев Стас служил в полку спецназначения Нацполиции, а затем перешел в ряды ВСУ. Офицер-легионер стал простым солдатом-пулеметчиком. Несмотря на многолетний опыт, многому пришлось учиться заново.

На передовой Чечко часто снимал мотивационные ролики, и однажды, идя в бой за электростанцию в Луганской области, тоже включил камеру телефона. Через несколько минут в него попал снайпер. Он лечился в Днепре и Ивано-Франковске, а сейчас снова отправляется на фронт. После победы Стас планирует с армией завязать.

Полномасштабная война в Украине

24 февраля 2022 года утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В ряде городов раздались взрывы. В тот день российские десантники беспощадно атаковали аэродром "Гостомель".

С первого дня большой войны в Украине объявлена мобилизация. Как неоднократно отмечали в Минобороны, она будет продолжаться до тех пор, пока будет в этом необходимость.

А в конце 2022 года Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Так, вести воинский учет военнообязанных украинцев, после 24 февраля уехавших из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

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