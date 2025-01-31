Украинским беженцам упростили правила, по которым они могут оформить въезд в Британию их собственных детей.

Британия смягчила визовые правила для украинцев, что упростит воссоединение семей украинских беженцев. Об этом сообщает BBC-Украина.

Год назад британское правительство ограничило действие специальной программы для украинских беженцев Homes for Ukraine. Тогда украинским беженцам запретили брать на себя роль спонсора (того, кто предоставляет жилье новоприбывшему лицу) для других украинцев, которые едут в Британию по этой программе. Хуже всего, что это ограничение касалось в том числе собственных несовершеннолетних детей.

Тогда благотворительные организации раскритиковали новые правила, из-за которых украинские семьи не могли воссоединиться. В некоторых случаях украинцы были вынуждены прибегать к незаконным путям ввоза собственных детей в Британию.

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Теперь же британское правительство вновь разрешило украинцам, не имеющим постоянного вида на жительство в Британии (т.е. беженцам), выступать спонсором для получения разрешения на прибытие в страну их собственных детей. Однако это разрешение не распространяется на случаи, когда украинцы хотят привезти в Британию других близких родственников, в частности родителей, а также братьев и сестер.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе по приказу Трампа США остановили программу для украинских беженцев. Программа U4U предоставляла право украинцам на определенное время въезжать в США, если у них были спонсоры в Америке.

Также мы рассказывали, что в ЕС хотят открыть "центры возвращения" для украинских беженцев. В частности Украина обсуждает создание таких центров в Чехии, Польше и Германии.

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