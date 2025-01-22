В частности, планируется запустить автоматизированные нотариальные услуги, доставлять загранпаспорта "Новой почтой", выдавать за рубежом водительские удостоверения и тому подобное.

Министерство иностранных дел Украины в 2025 году внедрит масштабное расширение цифровых консульских услуг в системе "е-Консул" для украинцев за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говорится в пресс-релизе МИД Украины.

В частности, с целью укрепления национального единства украинцев Сибига анонсировал существенное упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году благодаря полноценному введению в действие системы "е-Консул".

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Как уточнил министр, речь идет о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

"Это означает, что в системе "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", - отметил Сибига.

Глава МИД также анонсировал запуск в течение полугода новых цифровых сервисов в системе "е-Консул", которые будут касаться наиболее востребованных услуг. По его словам, опыт получения государственных услуг для украинцев за рубежом будет подобным по простоте и доступности к опыту пользования "Дією" гражданами в Украине.

Сибига объявил, что уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой почтой".

"Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в "е-Черзи" и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале "Дія", один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте", - подчеркнул министр.

Кроме того, Сибига сообщил о планах МИД уже весной начать выдачу за рубежом водительских удостоверений.

По словам главы дипломатического ведомства, во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за рубежом, которая будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Министр отметил, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Сибига отметил, что внешнеполитическое ведомство планирует внедрение и других новых инструментов упрощения доступа к консульским услугам, о которых объявит в этом году.

Система "е-Консул" - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление о создании информационно-коммуникационной системы "е-Консул", которая будет предоставлять ряд услуг для украинцев за рубежом.

В декабре 2024 года МИД упростило процедуру получения консульских услуг для украинцев за рубежом. В частности, была запущена платформа "е-Консул".

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