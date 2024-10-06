С 7 октября меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

С завтрашнего дня, 7 октября, в Украине подорожает оформление паспортных документов. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия "Паспортный Сервис".

Отмечается, что с 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.

Согласно сообщению, сейчас тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет составлять:

Видео дня

Оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 грн;

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 грн;

Обмен водительского удостоверения - 950 грн;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 грн;

Проставление апостиля - 650 грн.

Паспортные документы в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, доставка загранпаспортов за пределы Украины подешевеет. В Министерстве иностранных дел проинформировали, что привлекли национального почтового оператора Укрпочту к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

В июле МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом - добавились 24 учреждения в 20 странах. В целом сеть теперь включает 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Вас также могут заинтересовать новости: