73% сохраняют веру, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС, но год назад таких было 88%.

Количество украинцев, которые верят в то, что через 10 лет наше государство будет успешной страной в составе Европейского союза, уменьшилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

"Мы действительно наблюдаем рост пессимистических настроений (с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей). Однако подавляющее большинство украинцев (73%) все равно сохраняют веру, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС (в октябре 2022 года таких было 88%)", - говорится в сообщении КМИС.

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Результаты опроса свидетельствуют, что во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет процветающей страной в составе ЕС. Относительно меньше всего таких на Востоке, где 67% имеют оптимистичные взгляды (а пессимистические взгляды разделяют 25%). В остальных регионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны (пессимистично – 16-19%).

"Независимо от возраста большинство украинцев оптимистично смотрят в будущее. Впрочем, стоит обратить внимание, что более молодые респонденты были чуть более пессимистичны. В частности, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 68% оптимистично смотрят на будущее Украины через 10 лет, а пессимистично – 26%", - заявили в КМИС.

Опрос проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1031 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Жизнь в Украине-что думают граждане

Граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "довольно плохую" (и лишь 5% – как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% – как "не плохую и не добрую.

В сентябре-октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала полномасштабной войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", до 64,5%.

Эти оценки улучшились в феврале-марте 2023 года, когда было зафиксировано снижение отрицательных оценок даже по сравнению с "довоенным" периодом: тогда оценивали экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую" 55% (4% – как "хорошую" или "очень хорошую", 37% – как "не плохую и не хорошую").

Но, по данным опроса, проведенного в декабре 2023 года, эти оценки ухудшились (соответственно 66,5%, 3% и 27%), и сейчас на статистически значимом уровне не отличаются от тех, которые наблюдались в сентябре-октябре 2022 года.

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