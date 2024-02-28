Негативное отношение преобладает у украинцев к России, Беларуси, Ирану, Китаю, Венгрии.

Самым большим рекордсменом по негативному отношению украинцев среди иностранных политиков является президент России Владимир Путин.

По данным социологического опроса, проводившегося Центром Разумкова, преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), так называемому президенту Беларуси Александру Лукашенко (92%), премьеру Венгрии Виктору Орбану (69%), лидеру Китая Си Цзиньпину (64%).

Также доля тех, кто негативно относится к президенту Турции Реджепу Эрдогану (42%), превышает долю тех, кто относится к нему положительно (38%). Это же самое касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо (соответственно 29,5% и 14%).

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Большинство опрошенных выражают положительное отношение к президенту США Джо Байдену (78%), президенту Польши Анджею Дуде (76%), президенту Франции Эмманюэлю Макрону (62%), президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (60%), премьер-министру Британии Риши Сунаку (56%), канцлеру Германии Олафу Шольцу (55%), премьер-министру Канады Джастину Трюдо (50%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к президенту Молдовы Майе Санду (49%), премьер-министру Польши Дональду Туску (47%), главе правительства Италии Джорджи Мелони (39%).

Отвечая на вопрос об отношении к иностранным государствам, чаще всего респонденты выражают положительное отношение к Литве (91%), Латвии (90,5%), Великобритании (90%), Германии (89%), Эстонии (89%), Канаде (88%), США (87%), Франции (86%), Чехии (86%), Польше (86%), Нидерландам (83%), Молдове (81%), Японии (74%), Грузии (72%), Израилю (65%), Румынии (64%), Азербайджану (61%), Армении (57,5%), Словакии (56%), Турции (55,5%).

Относительно Индии, то доли тех, кто относитесь к ней положительно (37%) и тех, кто относится отрицательно (40%).

Негативное отношение чаще всего высказывается к России (95% опрошенных относятся к ней негативно), Беларуси (87%), Ирану (82%), Китаю (72,5%), Венгрии (59%).

Негативное отношение к России выражает подавляющее большинство жителей всех регионов Украины - от 91% жителей Восточного региона до 98,5% жителей Западного региона. Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, относятся к России негативно 97%, среди тех, кто общается на русском - 92,5%.

Как проводился опрос

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Опрос проводился методом face-to-face на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия). пом поселения).

Опрошено 2000 респондентов.

Отношение россиян к войне

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России.

Как свидетельствуют данные социологического опроса Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), большинство россиян продолжает поддерживать преступный режим своего диктатора и кровавую войну, которую он развязал.

Социологи опросили 1046 взрослых россиян, проживающих в Российской Федерации и оккупированном Россией Крыму, используя данные российских операторов мобильной связи. 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику, и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.

Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, который вызывает общее ухудшение условий жизни. 63% участников поддерживают войну в Украине и 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

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