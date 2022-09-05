Участниками и участницами "Всеукраинской капсулы времени" стал ряд знаменитостей.

Напомним, что по случаю 31-й годовщины Независимости группа 1+1 media анонсировала спецпроект "Всеукраинская капсула времени", в рамках которого предлагает желающим записать видеообращения в будущее, которые будут обнародованы через 5 лет. К проекту уже присоединились многие украинцы и более 20 лидеров мнений, среди которых — известные телеведущие, актеры и общественные активисты.

Так, участниками и участницами "Всеукраинской капсулы времени" стали: Алла Мазур, Маричка Падалко, Юрий Горбунов, Руслан Сеничкин, Соломия Витвицкая, Тимур Мирошниченко, Людмила Барбир, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Никита Добрынин, Анна Саливанчук, Валентина Хамайко, Максим Сухенко, Екатерина Нестеренко, Дмитрий Комаров и другие.

По случаю 36-й годовщины праздника, в 2027 году, эти и десятки других видео от украинцев станут основой тематического фильма — его 1+1 media передаст Национальному центру "Украинский Дом", чтобы организованно сохранить материалы с обращениями и реальными фактами нашей истории до момента презентации.

Видео дня

"Сейчас каждый украинец стремится к светлому будущему и победе Украины в этой жестокой войне РФ. Важной представлять, какой мы видим Украину в будущем, поэтому, записав видео для "Всеукраинской капсулы времени", украинцы сформулируют свои надежды, мечты и ожидания относительно нашего государства через 5 лет. Мы верим, что мысль запускает действие, а, следовательно, все самые светлые надежды обязательно станут реальностью", — комментируют в 1+1 media.

Напомним, что в своих капсулах времени украинцам необходимо дать ответы на вопросы: "Какой наша страна будет через 5 лет?", "О чем мы будем мечтать?", "Что изменится за эти 5 лет?", "Какие профессии будут иметь спрос", "Какие новые традиции появятся у украинцев" и т.д. Эти обращения необходимо записать с оптимальным хронометражем до 3 минут, и загрузить файлы через специальную google-форму, которая доступна здесь: https://cutt.ly/MXIWco5.

Технические параметры относительно файлов: видео должно быть весом не более 20 МБ, загрузить видео нужно файлом в конце анкеты, не на файлобменник, в горизонтальном формате. Ракурс для съемки - портретный и (или) поясной план с акцентом на человеке.

Сбор видео продлится до 20 сентября 2022 года.

Проект реализуется 1+1 media при содействии Национального центра "Украинский дом" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

*Отправляя видеопослание через эту форму, вы передаете безотзывное неисключительное право интеллектуальной собственности на видеопослание и даете разрешение на обработку и использование переданного видеопослания. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.