По словам эксперта, участились случаи предложения нелегального трудоустройства в Германии, что в конечном счете заканчивается депортацией и лишением заработанных денег.

Украинцы, которые решаются сотрудничать с вербовщиками, предлагающими нелегальное трудоустройство за границей, могут стать жертвами торговли людьми и лишиться заработанных денег при возвращении в Украину.

Об этом в комментарии УНИАН сказал эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

"При отсутствии на руках договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания. В конечном счете все может закончится торговлей людьми", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас участились случаи предложения нелегального трудоустройства в Германии, что, в конечном счете, заканчивается депортацией и лишением заработанных денег при возвращении в Украину.

"Сейчас мы очень часто видим случаи, когда предлагают трудоустраиваться в Германию на разные должности. В итоге, такие фирмы либо берут средства наперед и ничего не делают, либо приезжающих по поддельным приглашениям украинцев просто депортируют без права въезда на год. Есть и другие варианты: когда люди работают, а при возвращении в Украину у них забирают наличку, которую они везли, и также оформляют депортацию", - сказал он.

Эксперт считает, что попытки украинцев нелегально трудоустроиться в европейских странах нередко заканчиваются ситуацией, когда наши граждане становятся жертвами торговли людьми. Он пояснил, что торговля людьми – это незаконное соглашение между несколькими сторонами, итогом которого становится принуждение человека к определенному труду.

"На территории Украины есть вербовщики, которые часто называют себя фирмами-посредниками, иногда они просят деньги за трудоустройство, а иногда говорят, что их услуги бесплатные. Человеку рассказывают, как все будет хорошо, договариваются о транспорте с перевозчиком, это вторая сторона. Третья сторона – это эксплуататор, то есть тот, кто в конце получает работника. Человек к нему приезжает, а ему говорят, что на самом деле он будет заниматься тем и тем. В таком случае человек находится в ситуации торговли людьми. То есть за него заплатили вербовщику", - отметил он.

Тридуб отметил, что удерживать человека могут физически, юридически и психологически. Юридически – это когда обманом выманивают документы и продолжают удерживать на работах.

"Человек находится в другом государстве без документов, и без проблем он не сможет покинуть государство. Потому, что у миграционной службы и пограничников будут вопросы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников сообщил, что украинцы в поисках заработка за рубежом могут потерять до 1,5 тыс. долл. из-за мошенников, которые обещают легально трудоустроить за границей, но потом просто исчезают.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не вернуть его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

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Автор: Иван Бойко