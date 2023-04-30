Юрия освободили из плена на Пасху, сообщили в Шаргородской общине. Но кадры с защитником заполонили сеть только сейчас.

Сеть умилили кадры встречи освобожденного из российского плена украинского военного. Юрия Наконечного из Винницкой области в родном селе Ивашковцы встречали с цветами и слезами.

Кадры возвращения воина домой опубликовали в TikTok. Ролик набрал 1,3 млн просмотров и не оставил равнодушным никого. Комментаторы пишут слова благодарности жителям общины за то, что они так тепло и по-настоящему патриотично встретили нашего защитника.

На кадрах видно, что Юрия встретили его родители, друзья и десятки жителей села - там есть и дети, и пенсионеры. Его обнимают и благодарят за защиту нашей земли. Наконечного встретили по украинской традиции - с хлебом-солью. Также военному надарили кучу цветов.

Видео дня

На сайте Шаргородской общины говорится о том, что Юрий Наконечный участвовал в АТО, а в декабре 2022 года снова взял в руки оружие и пошел защищать Родину. В феврале 2023-го связь с ним оборвалась, но теперь он дома.

Пасхальный обмен пленными

На Пасху Украина освободила из российского плена еще 130 военных. Этот обмен происходил в течение нескольких дней в несколько этапов.

"Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ... рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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