Такой сценарий маловероятен, но он рассматривается.

Правительство Великобритании начало ужесточать политику депортации людей, которые незаконно пересекают Ла-Манш и прибывают в страну. Среди них есть украинцы, и таких беженцев могут переправлять в Руанду. Это маловероятно, но теоретически возможно.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи глав правительств стран Содружества наций. Его слова цитирует издание The Guardian.

"Единственные обстоятельства, при которых людей будут отправлять в Руанду, это если они приедут в Великобританию нелегально и тем самым подорвут безопасные и законные маршруты, которые у нас есть. Я думаю, что мы выдаем 130 000 виз украинцам, и у них есть, по крайней мере, два очень хороших пути для приезда в эту страну", — сообщил Джонсон.

По словам премьер-министра, если беженцы прибывают нелегально, они подставляют тех, кто прибыл на законных основаниях. Поэтому теоретически украинцев и других граждан могут отправлять Руанду, но такой сценарий маловероятен.

Правительство в Кигали уже подтвердило, что начало тратить 120 миллионов фунтов на реализацию программы предоставления убежища. Сейчас Руанда готова принять первых беженцев.

В Британии не все согласны с политикой правительства насчет депортации нелегальных беженцев в Восточную Африку. Против этого высказался исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон.

"В резком контрасте с британской общественностью, которая открыла свои двери, чтобы принять украинцев, отчаянно ищущих безопасности, наш премьер-министр подтвердил, что правительство намерено рассматривать их как человеческий груз, который будет перевезен из Великобритании в Руанду", — заявил Соломон.

Напомним, 16 июня стало известно, что 660 украинских семей в Британии либо были признаны бездомными, либо им угрожает опасность остаться без жилья. В 480 из них есть дети. Такая ситуация возникла из-за проблем с предоставлением домов. Жилье стало недоступным или о нем не удалось договориться.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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