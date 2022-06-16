В 480 семьях, лишившихся крова, есть дети.

Более чем 600 семей из Украины в Англии либо были признаны бездомными, либо им угрожает опасность стать бездомными.

Об этом сообщает Sky News.

По данным правительства, в общей сложности 660 украинских домохозяйств столкнулись с такой ситуацией (данные на 3 июня). В 480 из них есть дети.

Цифры не отражают истинный масштаб, так как более четверти местных властей не предоставили данных.

Украинские семьи лишались крова из-за того, что их жилье стало недоступным или не удалось договориться об их размещении.

"Подавляющее большинство людей хорошо приживаются, но в меньшинстве случаев, когда семьи или ее спонсор разрывают отношения, власти обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой. Власти также могут помочь с поиском нового спонсора", - сказал представитель правительства.

С начала полномасштабной войны в Великобританию прибыли более 77 200 украинцев. Они получают поддержку в рамках программы Homes for Ukraine.

Ее участники получают право находиться в Великобритании в течение 3 лет, им предоставляют жилье в Великобритании на 6 месяцев (это может быть как дом спонсора, так и жилье в его собственности), а также социальные льготы, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и право работать в Великобритании.

Как писал УНИАН, в Институте демографии и социальных исследований ранее сообщили, что с первого дня полномасштабной войны и до 10 июня покинули 4,8 миллиона человек. За этот же период в страну въехало более 2 миллионов граждан.

Эта цифра резко отличается от данных ООН. Там сообщали о 6,5 миллионах граждан, выехавших их Украины из-за войны.

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