Все управления социальной защиты населения в Украине должны принимать соответствующие заявления от пострадавших.

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременной материальной денежной помощи в любом управлении социальной защиты. Об этом сообщает Министерство социальной защиты.

Пресс-служба подчеркнула, что все управления социальной защиты населения в Украине должны принимать заявления на единовременную материальную денежную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

"Минсоцполитики проинформировало все областные государственные администрации и управления социальной защиты населения в регионах (УСЗН) о возможности поступления таких обращений", - говорится в сообщении.

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В ведомстве советуют гражданам, столкнувшимся с ситуацией, когда органы соцзащиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию национальной социальной сервисной службы по телефону (044) 289-87-89.

Выплаты из-за подрыва РФ Каховской ГЭС

19 июня правительство приняло постановление, согласно которому, каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 года включительно. Получить средства можно будет через АО "Укрпочта" или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

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