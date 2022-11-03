В Минздраве посоветовали украинцам при выходе на улицу вечером иметь светоотражающие элементы на одежде или в руках.

Из-за постоянного уменьшения уровня освещения видимость на улицах городов значительно ограничивается, а массовое отключение светофоров увеличивается количество аварий.

О том, как не попасть под колеса авто в вечернее время, рассказали в Министерстве здравоохранения (Минздраве).

В Минздраве пояснили, что расстояние, с которого водитель замечает пешехода в темноте, одетого в темное, составляет 20 метров, 50 – если человек одет в светлое, и 130 – если на его одежде есть светоотражающие элементы.

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"По данным патрульной полиции Киева, количество пешеходов, погибших в результате ДТП, выросло на 25 %. Помните, что на ДТП выезжают не только полицейские, но и медики центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые ежедневно испытывают дополнительную нагрузку в условиях полномасштабного вторжения", - отметили в Минздраве.

Там посоветовали, как быть более заметным в темноте и не стать жертвой ДТП.

надевать яркую (светлую) одежду;

использовать светоотражатели, увеличивающие видимость пешехода в несколько раз, их надо вешать на сумки, рюкзаки, одежду (желательно – на высоте бедра);

быть внимательными на дороге;

переходить дорогу в установленных местах, подсвечивать ее фонариком, а прежде чем идти, убедиться, что водитель вас увидел;

не использовать наушники и не отвлекаться на телефон;

пользоваться ходниками, где это возможно;

научить детей безопасному поведению на дороге, сопровождать их и следить, чтобы они не выбегали на проезжую часть.

Ограничение потребления электроэнергии в Украине

В октябре РФ нанесла несколько ощутимых ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Только 10-12 октября 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате обстрела.

15 октября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры на Киевщине, 17 и 18 октября – нанесли удары по инфраструктуре в Киеве.

22 октября в результате обстрелов была обесточена Кировоградская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская области. Также перебои со светом были в Черкасской области – за повреждения энергетической инфраструктуры Кировоградщины.

В ночь на 27 октября российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки. В частности, в городах страны уменьшили уличное освещение на 60%. Из-за этого, по данным руководителя Патрульной полиции Алексея Билошицкого, возросло количество аварий с участием пешеходов. С 10 октября, когда впервые было введено ограничение потребления электроэнергии до 23 октября на улицах городов погиб 51 пешеход. Из них 38-в темное время суток. Это более чем на 25% больше чем за две предыдущие недели.

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