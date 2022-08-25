Таким способом Движение сопротивления напомнило, что Донбасс, Харьковщина и Херсонщина - это Украина.

Движение сопротивления поздравил жителей оккупированных городов Донбасса, Харьковщины и Херсонщины с Днем Независимости Украины.

Уникальными кадрами поделилось Главное управление разведки Минобороны Украины.

Активисты Движения сопротивления в честь Дня Независимости уставили украинские флаги над оккупированными Мариуполем, Мирным и Балаклеей.

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли. Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны", - говорится в сообщении.

В этом году Украина праздновала особенный День Независимости. В 31 годовщину наша страна особенно ценит этот праздник. Сине-желтые флаги развеваются во всем мире, а самые влиятельные политики и лидеры присылают поздравления украинскому народу. УНИАН подготовил подборку самых искренних поздравлений.

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