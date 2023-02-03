По словам президента, его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики.

Во время саммита Украина - ЕС, который сегодня проходил в Киеве, был одобрен план действий по дальнейшей интеграции секторов украинской экономики в общий рынок Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам саммита заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Одним из важных достижений саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики – промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", - сказал он.

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Также он добавил, что на саммите была дана положительная оценка выполнению Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, которые наша страна получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Кроме этого, глава государства поблагодарил за выделение Евросоюзом дополнительно 1 млрд евро, которые будут направлены на проекты в рамках программы быстрого восстановления Украины.

Несмотря на полномасштабную войну, подчеркнул президент, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является очевидным.

"На сегодня выполнено 72% наших обязательств по соглашению. Сегодня также на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, в совместном заявлении саммита, зафиксированы намерения начать переговоры о вступлении и начать их как можно быстрее, и мы уже начали подготовку к этим переговорам, и мы ожидаем соответствующих решений Еврокомиссии и Европейского совета. Цель – это начать переговоры уже в этом году", - добавил он.

Война в Украине и ЕС:

28 февраля 2022 года, на четвертый день полномасштабной агрессии РФ президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на получение статуса кандидата в ЕС для нашей страны.

23 июня Европейский совет официально предоставил статус кандидата на членство в Европейском Союзе Украине и Молдове.

1 феврля 2023 годаа консорциум из девяти украинских экспертных организаций пришел к выводу, что Украине удалось пересечь психологическую границу в 50% в рамках выполнения нужных критериев для вступления в ЕС. Прогресс Украины оценили в 5,8 балла из 10 возможных.

Наибольшего успеха Украина добилась в реформе медиасферы и законодательства в отношении нацменьшинств. Хуже всего ситуация с отбором судей в Конституционный суд и с проведением антиолигархической реформы.

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