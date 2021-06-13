Сейчас помощи в возвращении из Беларуси на родину ожидает еще один человек.

Украина после закрытия авиасообщения с Беларусью уже вернула домой пятерых пациентов, которые проходили там лечение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции «Слуга народа», - отметил он.

По словам министра, сейчас ожидает помощи МИД в возвращении из Беларуси еще один человек.

«Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только она решит, когда именно хочет возвращаться», - добавил он.

Кулеба заверил, что Украина не оставит своих граждан, нуждающихся в помощи в возвращении домой.

«Если будут еще обращения - никого не оставим без внимания, защиты и помощи», - подчеркнул он.

Глава МИД сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой, которая обратилась с личной просьбой о помощи. Кулеба поблагодарил за сотрудничество посольство Украины в Беларуси.

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Закрытое небо Беларуси

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В тот же день Украина также запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

28 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

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Автор: Анна Бредихина