Украинская оборонка будет производить дальнобойные ракеты и дроны, 155-мм боеприпасы, развивать роботизированные комплексы и РЭБы.

В начале 2025 года Украина получит от ЕС второй транш военной помощи на сумму 1.9 млрд евро, которые направит на закупку боеприпасов, систем ПВО, ракет и поддержку нашей оборонной промышленности. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В то же время, по его словам, от НАТО Украина получит до 500 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Альянса Украине на 2025 год.

Также Умеров назвал страны, которые в 2025 году усилят позиции Сил обороны:

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Балтийские страны: Литва, Латвия и Эстония выделят по 0.25% ВВП на поддержку Украины;

Великобритания: выделяет по 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно до 2031 года;

Дания: до 2028 года - 8.7 млрд евро, в частности, в 2025-м военная помощь составит 2.2 млрд евро, включая совместные проекты и инвестиции по "датской модели 2.0";

Нидерланды: на период 2024-2026 годов выделяют 4 млрд евро;

Германия: в 2025 году предоставит 4 млрд евро прямой военной помощи;

Норвегия: увеличивает поддержку до 30 млрд норвежских крон (2.7 млрд долларов);

США: выделено 5.5 млрд долларов военной помощи;

Швеция: в рамках трехлетней рамочной программы на 75 млрд шведских крон (7.5 млрд долларов) будет выделять ежегодно 2.5 млрд. долларов.

"Только за последние недели мы провели ряд важных встреч с союзниками, направленных на определение ключевых оборонных потребностей, анализ предыдущей помощи и разработку новых форматов сотрудничества", - подчеркнул Умеров.

По его словам, одним из примеров новых альянсов стала коалиция Северная группа + Украина: 12 стран - Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания - объединяют усилия для укрепления безопасности Украины. В то же время продолжается активная работа в рамках коалиций возможностей в формате "Рамштайн".

Министр отмечает, что отдельным направлением является развитие украинской оборонной промышленности. По его словам, уже созданы условия для производства дальнобойных ракет и дронов, изготовления 155-мм боеприпасов, локализации производства систем ПВО, ракет, тяжелой бронетехники и артиллерии, развития роботизированных комплексов, систем РЭБ и радаров:

"Украина уверенно укрепляет свои позиции на всех фронтах благодаря героизму наших воинов и непоколебимой поддержке союзников. Вместе мы приближаем победу над российскими захватчиками и гарантируем безопасность в Европе. Цель Украины - справедливый мир и победа".

Расходы на оборону Украины

Как сообщал УНИАН, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин информировал, что Украина выделит более 55 млрд гривен на производство оружия и военной техники на 2025 год. По его словам, это больше, чем было выделено на этот год (около 51 млрд).

В частности, 54,55 млрд из этой суммы предназначены для развития производства, разработки и внедрения новых технологий, а также наращивания производственных мощностей. Еще 500 млн пойдут на программу доступных кредитов для предприятий ОПК. Речь идет о программе, которая создана в 2024 году. Благодаря ей производители могут брать кредиты под 5% годовых - остальное будет покрываться государственным бюджетом.

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