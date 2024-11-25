Существует по крайней мере две модификации ATACMS, которыми Украина пока не располагает.

На сегодняшний день известно о применении двух типов дальнобойных западных ракет по России – ATACMS и Storm Shadow. Однако, как пишет военный эксперт Александр Коваленко, это не единственные ракеты, которые может получить Украина от союзников. И даже если брать только ATACMS, есть несколько модификаций этих ракет, которых у Украины пока нет на вооружении.

ATACMS и их варианты

Известно, что Украина получила и неоднократно применила ракеты ATACMS модификаций M39 (ATACMS Block I) и M39A1 (ATACMS Block IA). Первая из них - это ракета с кассетной БЧ на 950 суббоеприпасов М74 и дальностью полета до 165 км. В свою очередь M39A1 (ATACMS Block IA) с боеой частью лишь на 300 суббоеприпасов М74, имеет дальность полета до 300 км и GPS-наведением.

Как отмечает Коваленко, эти ракеты хорошо себя зарекомендовали в нанесении ударов по складам, аэродромам и позиционным участкам ПВО.

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Другие модификации ATACMS, которыми Украина пока не располагает, включают ракету М57 с дальностью полета на 300 км и 230-кг осколочно-фугасной БЧ бетонобойного, проникающего типа.

"То есть, специализация этой ракеты - уничтожение центров принятия решений, укрепленных штабов подземного, бункерного типа", - отмечает эксперт.

Также Украина не получала ATACMS M57E1 с дальностью полета 300 км и боевой частью в виде боеголовки объемно-детонирующего типа. Как пишет Коваленко, эта ракета имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный, что позволяет накрывать большую площадь и поражать как живую силу, так и скопление техники.

AGM-158 и AGM-154 для F-16

AGM-158 JASSM – это крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух – поверхность", схожие по своему функционалу со Storm Shadow/Scalp и Taurus. Их дальность полета до 300 км, а боевая часть WDU-42/B проникающего типа обладает массой 450 кг.

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это тактические планирующие управляемые бомбы, которые в зависимости от модификации имеют дальность поражения целей от 100 до 300 км. Также в зависимости от модификации данная бомба может нести как кассетную боевую часть (нескольких типов), так и проникающего типа.

"Комплексное применение AGM-158 и AGM-154 позволит значительно расширить возможности по нанесению ударов по территории России и не ограничиваться только франко-британской номенклатурой крылатых ракет", - отмечает Коваленко.

Taurus

Taurus – крылатые дозвуковые авиационные ракеты класса "воздух – поверхность", с дальностью полета до 300 км и тандемной боевой частью проникающего типа массой 480 кг. По мнению ряда экспертов, противобункерный потенциал Taurus превышает аналогичные показатели Storm Shadow и Scalp EG, поэтому Украина и заинтересована в этой ракете.

Hyunmoo

Это основной оперативно-тактический комплекс на вооружении Южной Кореи. Как объясняет Коваленко, она является оператором ракет Hyunmoo-1/2/3 в модификациях A/B/C/D с дальностью поражения целей 180-250, 500 и 800 км. Hyunmoo-1 обладает боевой частью осколочно-фугасного типа Т-45 НЕ массой 500 кг.

"Мы рассматриваем варианты в теории. И южнокорейский ОТРК Hyunmoo-1, снятый Сеулом с вооружения в 2018 году, теоретически может оказаться в Украине под названием, например, "Щекавица", - отмечает эксперт.

Дальнобойное оружие для Украины

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины после распада коалиции в Германии и избрания нового канцлера есть все шансы получить дальнобойные ракеты Taurus, однако ждать придется минимум до конца апреля.

Также в Defense Express спрогнозировали, какие дальнобойные ракеты может разрабатывать сама Украина. По их мнению, одним из возможных решений является адаптация баллистической ракеты для пусков с самолета.

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