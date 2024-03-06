По словам Зеленского, в этом году должны максимально активно работать, чтобы уменьшить способность России финансировать агрессию.

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения относительно будущих гарантий безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Брифинг состоялся рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, который был поврежден летом 2023 года из-за массированного удара, нанесенного РФ по историческому центру города.

"Я рад сказать, что мы начали с Грецией подготовку двустороннего соглашения о будущих гарантиях безопасности и о нашем сотрудничестве в этом", - сказал президент.

Он надеется, что вскоре команды подготовят это соглашение для подписания.

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"Должны зафиксировать в нем и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет - именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты. Также в этом году должны максимально активно работать, чтобы уменьшить способность России финансировать агрессию. Чем меньше будет у Путина денег, тем меньше людей он сможет убить. Он не хочет никакого мира, никакой дипломатии", - сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, нужно и дальше усиливать санкции против России и наказывать российских захватчиков за все, что они наделали.

"А те, кто очень устает, пусть приедут в этот собор и помолятся за то, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина очень нуждается в помощи, в частности в системах ПВО.

"Важно помогать нашей обороне. Важно ограничивать экономический потенциал российских террористов. Важно поддерживать работу Международного уголовного суда и противодействовать российской дезинформации", - добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил Грецию за готовность принять участие в восстановлении культурного наследия Украины, в частности в Одессе, которая имеет связь с греческой историей и культурой.

"Нельзя позволить путинской ненависти уничтожить все это - нашу Одессу, нашу страну", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Мицотакисом в Одессе

Во время встречи в Одессе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Россия нанесла удар по городу. В тот момент они находились в порту и не успели пройти в укрытие. Из-за этого удара в Одессе есть погибшие и раненые.

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