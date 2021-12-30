Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к тренировке привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-морских сил Украины вместе с фрегатом ВМС Франции Auvergne провели тренировку типа PASSEX.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Читайте такжеУкраинские военные вывели тяжелую артиллерию возле Крыма: готовятся к разным сценариям (фото, видео)Во время отработки элементов тактического маневрирования личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и тому подобное. Основное внимание уделили повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP.

Ранее УНИАН со ссылкой на источники западных СМИ писал, что министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе американских ВМС оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границ Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: